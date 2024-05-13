ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

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С 12 июня 2024 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.



Фотоконкурс проводится с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». По результатам конкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.



Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, растет с каждым годом. Так, в 2023 году для участия в фотоконкурсе было направлено более 19 тысяч работ.



В 2024 году конкурс проводится по номинациям:

• Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.

• Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.

• Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).



Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на https://rucivilization.ru/ и группе в ВК: https://vk.com/club197875272.