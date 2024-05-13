Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

13 мая 2024 15:50
76
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

С 12 июня 2024 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Фотоконкурс проводится с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». По результатам конкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.
Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, растет с каждым годом. Так, в 2023 году для участия в фотоконкурсе было направлено более 19 тысяч работ.

В 2024 году конкурс проводится по номинациям:
• Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.
• Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.
• Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на https://rucivilization.ru/ и группе в ВК: https://vk.com/club197875272.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
468
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
741
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
744
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
764
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
687
Весь список