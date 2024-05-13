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Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина

13 мая 2024 15:24
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Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина

В ситуацию с аварийными домами в Самаре вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он обратил внимание на публикации в ряде СМИ о неприятии мер к расселению в новое жилье. 

Речь идет о двухэтажных бараках в Ташкентском переулке. Они были построены в 1950-х годах и несколько лет назад признаны непригодными для проживания из-за значительного износа конструкций, нарушения целостности стен, фундамента и кровли. Но собственники продолжают проживать в небезопасных условиях, поскольку срок расселения установлен на 2025 год. Отмечается, что в настоящее время в жилых помещениях разрушаются стены и межэтажные перекрытия, что может привести к полному обрушению зданий, сообщили в СУ СК России по Самарской области, 12 мая 2024 года. 

Сейчас в ведомстве началась процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход проведения на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении, пишет ГТРК Самара.

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