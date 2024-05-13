Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей

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Она думала, что поднимает свой капитал на ставках.

В поисках дополнительного заработка 60-летняя пенсионерка, проживающая в Ставропольском районе, наткнулась на паблик в соц. сети, предлагающий легкий доход. Для заработка денежных средств всего лишь нужно было «сливать» ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов, используя онлайн-кошелек, который ей будет пополнять «работодатель» и получать с каждой операции свой гонорар. Зарегистрировавшись в системе, указав свои банковские реквизиты и с помощью «наставника» женщина в течении месяца упорно вкладывала свои же денежные средства в заведомо проигрышные позиции в турнирной таблице. Решив проверить виртуальный кошелек на «подложном» сайте и не обнаружив на нем денежных средств, пенсионерка осознала, что самостоятельно подарила мошеннику отложенные на покупку квартиры детям более миллиона рублей и обратилась за помощью в полицию.