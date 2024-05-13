Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей

13 мая 2024 14:46
114
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей

Она думала, что поднимает свой капитал на ставках.

В поисках дополнительного заработка 60-летняя пенсионерка, проживающая в Ставропольском районе, наткнулась на паблик в соц. сети, предлагающий легкий доход. Для заработка денежных средств всего лишь нужно было «сливать» ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов, используя онлайн-кошелек, который ей будет пополнять «работодатель» и получать с каждой операции свой гонорар. Зарегистрировавшись в системе, указав свои банковские реквизиты и с помощью «наставника» женщина в течении месяца упорно вкладывала свои же денежные средства в заведомо проигрышные позиции в турнирной таблице. Решив проверить виртуальный кошелек на «подложном» сайте и не обнаружив на нем денежных средств, пенсионерка осознала, что самостоятельно подарила мошеннику отложенные на покупку квартиры детям более миллиона рублей и обратилась за помощью в полицию. 

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец за якобы смену СИМ карты отдал мошенникам 600 000 рублей
12 мая 2024, 11:10
Самарец за якобы смену СИМ карты отдал мошенникам 600 000 рублей
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
445
Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки
10 мая 2024, 10:34
Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки
Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Криминал
609
Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок
06 мая 2024, 11:10
Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок
Мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на выдуманные туры. Криминал
472
В центре внимания
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
468
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
741
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
744
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
764
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
687
Весь список