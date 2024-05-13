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В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной

13 мая 2024 14:36
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В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной

В Самаре стало на один ветхий дом меньше. Снесен деревянный двухэтажный дом, располагавшейся на улице Революционная, 94.

Здание резко контрастировало с окружающими его постройками. Если в прошлом в этом районе было много «компактных» малоэтажных зданий или частных домов, то в последние годы его окружали новостройки.

Было не вполне понятно, как уцелел этот артефакт прошедшей эпохи. Несмотря на то, что жильцов расселили лишь три года назад, дом выглядел разрушающимся уже много лет, вдобавок в апреле 2022 года в нем случился пожар. Тем не менее, его внешний вид был достаточно интересным – резные наличники на окнах, огромный балкон на фасаде.

Однако к старой Самаре дом не имел никакого отношения. Его построили пленные немцы после Великой Отечественной войны, пишет Обоз.инфо.

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