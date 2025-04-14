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Жители домов, подключенных от котельных «Газпром теплоэнерго», в мае получат квитанции за тепло от «ЭнергосбыТ Плюс»

14 апреля 2025 20:31
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Жители домов, подключенных от котельных «Газпром теплоэнерго», в мае получат квитанции за тепло от «ЭнергосбыТ Плюс»

В начале мая 2025 года жители домов, которые подключены к котельным АО «Газпром теплоэнерго Самара», получат квитанции за тепло и горячую воду от «ЭнергосбыТ Плюс». Речь идёт о потребителях в Кировском районе Самары (ул. Воеводина), поселках Мехзавод, 113 км, Совхоз Кряж и Кирзавод-6.

В первом платёжном документе будет указан персональный номер лицевого счёта (он расположен в средней части квитанции, выделенной серым цветом). Также горожанам станут доступны дистанционные сервисы компании, позволяющие решить все вопросы без посещения офисов обслуживания. В частности, новые клиенты компании смогут дистанционно передавать показания приборов учёта, узнавать о состоянии лицевых счетов и начислениях, получать электронную квитанцию с неограниченным сроком хранения или обращаться за консультацией к специалистам.

«Обращаем внимание горожан, что актуальность начислений в первых квитанциях будет во многом зависеть от вовремя переданных показаний счётчиков горячей воды. Направить подобную информацию можно с 20 по 23 апреля на электронную почту kvit@esplus.ru, указав адрес квартиры и данные прибора. Позже актуальные каналы передачи показаний счётчиков будут размещены в первой квитанции», – отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

По всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, горожане могут обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании: https://samara.esplus.ru/feedback/.

Список многоквартирных домов, которые получат квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»:

г. Самара

ул. Арбатская, 1/2, 3, 5/1, 7/2, 9/1;

ул. Восковая, 3, 5, 7;

ул. Ковровская, 4, 6, 8, 10;

ул. Липяговская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;

ул. Фестивальная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

ул. Кирзавод-6, 21, 22, 26, 27, 29, 31;

пер. Сиреневый, 1а, 4, 4а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15, 19а;

ул. Воеводина, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 63;

ул. Магистральная, 48, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. Металлургическая, 47, 84, 86, 88, 90, 94;

ул. Товарная, 17, 17а, 17б, 17в, 19.

 

п. Совхоз Кряж

ул. Центральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17.

 

п. Мехзавод

Квартал № 1, 2а, 3б, 4б, 21, 22, 23;

Квартал № 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Квартал № 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Квартал № 12, 2, 3, 4, 5, 6;

Квартал № 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 18, 19;

Квартал № 16, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21;

Квартал № 2, 16, 17, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

 

Теги: Т ПЛЮС

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