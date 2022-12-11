Жители 923 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту

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С начала 2022 года жильцы 77 многоквартирных домов (МКД) в Самарской области приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по так называемой «одной седьмой» – исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. Из них 30 МКД в Самаре, 25 в Сызрани и 22 в Тольятти. На сегодняшний день общее количество домов с таким способом оплаты в регионе составляет 923.

Основные плюсы перехода на оплату «по факту» для жильцов – это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, контроль начислений и величин потребления дает возможность проводить энергосберегающие мероприятия.

«Перейти на оплату по факту легко. Для этого жителям МКД достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно доставить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне», – подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее узнать о различиях способов оплаты за тепло можно из видео https://youtu.be/i-9flw2_ppE.