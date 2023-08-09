Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «На дачу с удачей» для клиентов из г. Сызрань. Сегодня состоялась торжественная церемония вручения главного подарка – велосипеда с защитным шлемом.

В период с 1 по 30 июня жителям Самарской области предлагалось оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. Эти условия выполнили более 2300 горожан, среди которых и были определены счастливчики. Победителями розыгрыша призов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» стали четыре клиента компании: из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

«Мы благодарим своих клиентов за своевременные платежи за теплоресурсы и призываем всех следовать их примеру, а также принимать участие в наших акциях» – отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Илья Морозов.