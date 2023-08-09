Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»
Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя
Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр
Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр
В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов
В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов
Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.49
EUR 105.44
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»

9 августа 2023 15:34
54
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «На дачу с удачей» для клиентов из г. Сызрань. Сегодня состоялась торжественная церемония вручения главного подарка – велосипеда с защитным шлемом.

В период с 1 по 30 июня жителям Самарской области предлагалось оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. Эти условия выполнили более 2300 горожан, среди которых и были определены счастливчики. Победителями розыгрыша призов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» стали четыре клиента компании: из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

«Мы благодарим своих клиентов за своевременные платежи за теплоресурсы и призываем всех следовать их примеру, а также принимать участие в наших акциях» – отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Илья Морозов.

Лето с подарками от энергетиков в самом разгаре: с 1 июля по 30 сентября 2023 года в регионе проходит акция «Офис в кармане». Для участия в ней необходимо отказаться от бумажной квитанции и офрмить подписку на электронный платежный документ. Победителей ждут смартфоны. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании: https://samara.esplus.ru/promo/.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» начнет подготовку энергетиков к работе на высоте на специальном тренировочном комплексе
08 августа 2023, 17:28
«Т Плюс» начнет подготовку энергетиков к работе на высоте на специальном тренировочном комплексе
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Самарского филиал ПАО «Т Плюс» установлен учебно-тренировочный комплекс «Высотник-1». ЖКХ
388
В «ЭнергосбыТ Плюс» поступило 60 заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация»
07 августа 2023, 14:32
В «ЭнергосбыТ Плюс» поступило 60 заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация»
 Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в ноябре 2023 года. ЖКХ
490
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»
04 августа 2023, 13:36
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»
Акция проходила в нашей области во второй раз, и вызвала широкий интерес среди клиентов. ЖКХ
632

  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
17
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2023  13:07
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
383
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
402
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
437
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
403
Весь список