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За 10 месяцев "РКС-Самара" переложили почти 4 км труб ХВС и водоотведения без крупных вскрытий

12 ноября 2024 12:51
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За 10 месяцев "РКС-Самара" переложили почти 4 км труб ХВС и водоотведения без крупных вскрытий

Перекладки сетей холодного водоснабжения и водоотведения ведутся весь год: трубы обновляются поэтапно. Если позволяют технические условия, специалисты «РКС-Самара» проводят работы бестраншейными методами: например, горизонтальным направленным бурением или через прокол. Они не требуют больших вскрытий асфальта и крупных земляных работ, экономят ресурсы и минимизируют неудобства для жителей. Бестраншейными методами специалисты ресурсного предприятия переложили к ноябрю больше 3,8 км труб: 1186 м холодного водоснабжения и 2682 м водоотведения.

Работы по бестраншейной замене труб продолжаются. Так, сегодня сотрудники цеха эксплуатации канализации приступают к перекладке линии диаметром 160 мм в Коломенском переулке: предстоит заменить методом прокола 23 м трубы. Это улучшит работоспособность системы водоотведения в близлежащих домах, при этом многие жители даже не заметят, что где-то рядом проводились работы на инженерных коммуникациях. 

Теги: РКС-Самара

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