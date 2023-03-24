Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала «Известиям», сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ.

Как пояснила эксперт, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, потребитель имеет право на выбор способа оплаты коммунальных услуг — наличными денежными средствами или в безналичной форме с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее трех лет со дня оплаты.

Однако юрист рекомендовала хранить квитанции в течение более долгого срока, поскольку практика показывает, что квитанции по ЖКХ порой играют существенную роль при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении социального найма, пишут "Известия".

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», — заключила Иващенко.