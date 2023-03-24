Я нашел ошибку
Главные новости:
Резидент «Жигулевской долины» - лучший в сфере кибербезопасности в ПФО
Резидент «Жигулевской долины» - лучший в сфере кибербезопасности в ПФО
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
Самарец уличен в 16 мошенничествах
Самарец уличен в 16 мошенничествах
Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ
Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ
Самарцы высказали свое мнение о выступлении Мишустина
Самарцы высказали свое мнение о выступлении Мишустина
Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория
Сегодня в Самаре состоится продолжение тематического онлайн-лектория
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
Школа безопасности для пенсионеров Самарской области продолжает работу
Школа безопасности для пенсионеров Самарской области продолжает работу
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.31
-0.65
EUR 83.15
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ

24 марта 2023 10:54
86
Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала «Известиям», сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ.

Как пояснила эксперт, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, потребитель имеет право на выбор способа оплаты коммунальных услуг — наличными денежными средствами или в безналичной форме с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее трех лет со дня оплаты.

Однако юрист рекомендовала хранить квитанции в течение более долгого срока, поскольку практика показывает, что квитанции по ЖКХ порой играют существенную роль при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении социального найма, пишут "Известия".

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», — заключила Иващенко.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
24 марта 2023  11:06
В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству
81
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
24 марта 2023  10:38
В Самаре состоялся молодежный форум Общества «Знание»
93
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
2276
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
927
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
364
Весь список