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Выездное совещание по подготовке к зиме прошло на участках перекладок теплосетей «Т Плюс» в Самаре

2 июля 2024 17:45
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В рамках совещания был проинспектирован ход перекладки теплотрасс в Советском и Кировском районах города.

В  Самаре прошло выездное совещание по подготовке к зиме на объектах ПАО «Т Плюс». В мероприятии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, главы внутригородских районов, представители коммунальных и подрядных организаций.

В рамках совещания был проинспектирован ход перекладки теплотрасс в Советском и Кировском районах города. В частности, участники посетили объект реконструкции теплосети в районе пересечения проспекта Кирова и ул. Стара-Загора. Здесь планируется заменить порядка 380 метров тепломагистрали по трассе. Используется труба в заводской изоляции из пенополиуретана, имеющей низкий коэффициент теплопроводности. На объекте трудятся 12 человек, используется вся необходимая спецтехника.

«В ходе сегодняшнего выездного мероприятия мы сверили плановые сроки по замене теплосетевых коммуникаций, отметили, что все работы ведутся строго в графике. Учитывая масштаб и продолжительность перекладок, упор сделан на обеспечение комфорта для горожан – сохранено горячее водоснабжение по временным трубопроводам, организованы обходные маршруты следования для пешеходов. Приоритетными для нас являются объекты перекладок вблизи социально-значимых, учебных заведений. На этих участках мы планируем завершить монтажные работы и восстановить благоустройство до начала учебного года», - отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Этим летом «Т Плюс» выполнит плановую перекладку на 26 объектах в областной столице. На данный момент полностью завершены работы по ул. Владимирской, продолжается обновление коммуникаций еще на 20 участках. В общей сложности в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. энергетики «Т Плюс» планируют заменить свыше 16 км теплотрасс в Самаре. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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