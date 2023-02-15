Всё больше абонентов «РКС-Самара» выбирают дистанционные способы решения возникших вопросов

132

Быстрое и удобное решение вопросов абонентов - одно из приоритетных направлений работы «РКС-Самара». В компании открыто пять Центров обслуживания клиентов (ЦОК), куда каждый абонент может прийти и решить свой вопрос. Но стремительный темп жизни, развитие новых технологий, пандемия вносят свои коррективы - и всё больше клиентов выбирают дистанционные способы связи с ресурсным предприятием.

Так, в 2022 году больше чем в два раза сократилось количество визитов в ЦОКи. Специалисты решили больше 150 тысяч вопросов, тогда как в 2021 году их поступило почти 350 тысяч. Ещё 61 тысячу обращений обработали через Виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru. Цифровые сервисы удобны: не нужно никуда ехать, ждать, везти документы, можно обратиться круглосуточно.

Дистанционно можно:

- оплатить квитанции;

- передать показания счётчиков;

- направить обращение, вопрос по начислениям;

- отправить фото и сканы документов;

- получить электронную квитанцию;

- подать заявление на поверку, замену и опломбировку счётчика.