Всем профильным службам Самары поручено активизировать уборку на территориях

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Снег, хоть и не сильный, может продолжаться на протяжении целой недели. После прошедших осадков коммунальщикам и другим службам благоустройства поручено активизировать работы на территориях обслуживания. Вопросы их расчистки и вывоза накоплений на площадки временного складирования стали основными в повестке сегодняшнего совещания, которое прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии.

Пока сумма осадков за февраль составляет 50,5% от нормы, из них порядка 40% выпало в период с 13 февраля. Очень интенсивных и непрекращающихся продолжительное время снегопадов не было. Это позволяет трудиться в штатном режиме. Однако к профильным службам есть замечания по поводу оперативности работ. Так, в ночное время в расчистке улиц города было задействовано 220 снегоуборочных машин и 97 дорожных рабочих.

Повышенное внимание поручено уделить дорогам с интенсивным движением и маршрутами городского пассажирского транспорта, улицам, ведущим к больницам, поликлиникам, школам, детским садам и другим учреждениям социальной сферы, въездам на внутриквартальные территории.

К тому же, пока держатся стабильные отрицательные температуры наружного воздуха, важно своевременно предотвратить уплотнение снега и образование накатов на дорогах. Поэтому в число мероприятий, которые предусмотрены в рамках зимнего содержания улиц, в обязательном порядке входит внесение противогололедных материалов (ПГМ). Используют песчано-соляную смесь, реагент «Бионорд», а также незначительно – галит (каменную соль). За минувшие сутки использовали 337 т ПГМ. За их расходом рабочим поручено следить, чтобы обработка осуществлялась грамотно, локально – только на тех участках, где это действительно нужно.

Сегодня днем в сезонных работах по всему городу заняты 280 единиц техники и 3 343 уборщика, включая дворников. Им напомнили о необходимости соблюдения графика.

«Требования неизменны. В период снегопадов дворники начинают расчистку участков не позднее 05:00, чтобы жители, спешащие на работу или по другим свои делам, могли комфортно выйти из подъездов, передвигаться по чистым тротуарам. Дворовые проезды тоже должны быть почищены, – подчеркнул Владимир Василенко. – У дворников разрывной график. Днем у них может быть перерыв. Но в вечернее время нужно дочищать территории. Кроме того, управляющим организациям поставил задачу усилить контроль и за работами по очистке кровель от снега и наледи. А жителям нужно напоминать о том, что личные автомобили не рекомендуется оставлять ближе 5 метров от крыш, под фронтонами и балконами домов».

За освобождение от снега и наледи балконов и их парапетов несут ответственность собственники жилья.

Во внутригородских районах Самары техника и дворники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН занимаются расчисткой входных групп подъездов, отмосток, пешеходных дорожек, дворовых проездов. За качество работ на внутриквартальных проездах, лестничных спусках и иных незакрепленных территориях ответственны районные МБУ.

Помимо глав районных администраций, ежедневный мониторинг территорий проводят также специалисты МП «ГАТИ по благоустройству» и районные административные комиссии. При выявлении организаций, выполняющих свою работу недобросовестно, составляются административные материалы. Затем эти документы направляются в ГЖИ и (или) в Прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности.

Службы благоустройства просят владельцев машин с пониманием относиться к уборочным работам на территориях, не бросать на продолжительное время личные авто на обочинах дорог и дать возможность тяжелой технике вычистить их. Необходимо оставлять свободными и проезды к контейнерным площадкам, чтобы мусоровозы могли вовремя забрать коммунальные отходы.

Фото: администрация Самары