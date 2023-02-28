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В Самаре усилены работы по «открытию» и промывке дождеприемников, откачке талой воды и удалению наледи

28 февраля 2023 15:48
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Главным фактором, осложняющим ситуацию, являются температурные «качели», с переходами через нулевую отметку.

В последний февральский день текущего года профильные службы констатировали, что за этот месяц выпало 52,9 мм осадков, что составляет 129% от нормы. При этом наиболее интенсивные снегопады, мокрый снег с дождем пришлись на период с 21 по 27 февраля. Сегодня синоптики обещают облачную погоду, с прояснениями, западный ветер до 12 м/с; осадки временно отступили. Однако, уже на следующие сутки местами вновь прогнозируется небольшой снег (до 1,5 мм).

Главным фактором, осложняющим ситуацию, являются температурные «качели», с переходами через нулевую отметку. С учетом погодных условий и в соответствии с требованиями к сезонному содержанию городских территорий профильным муниципальным предприятиям, подрядчикам, районным администрациям и управляющим организациям даны соответствующие поручения. 

«Снег, наледь, сосульки должны быть убраны с кровель. В первую очередь в работах нуждаются те скатные крыши, которые обращены на тротуары. А жителям надо напоминать о том, чтобы не ставили автомобили рядом с фасадами зданий, козырьками подъездов, под балконами домов. Администрациям внутригородских районов поставлена задача обеспечить ежедневный контроль. Также нужно следить за тем, чтобы после расчистки дворов управляющие организации не сваливали накопления на улично-дорожную сеть, где снегоуборочными работами занимаются другие подрядчики, и кучи не загромождали выезды с внутриквартальных территорий, – пояснил Владимир Василенко. – Кроме того, при повышении температуры воздуха талая вода должна беспрепятственно отводиться в систему ливневой канализации. Поэтому на сегодняшний день важно «открыть» дождеприемники, их каскады и пролить горячей водой».

Сегодня специалисты муниципального предприятия «Инженерные системы» занимались очисткой дождеприемников на проспекте Кирова, улице Ставропольской, в районе перекрестков улицы Воронежской и проспекта Юных Пионеров, улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной, Ново-Вокзальной и Ставропольской. Работы, которые производятся еще и в рамках подготовки к паводку, организуют во всех районах города – на участках, оснащенных «ливневками». Там, где ливневая канализация отсутствует, а также в низинах подрядчики продолжают откачку бойлерами – за минувшие сутки с улиц города удалено 437 кубометров талых вод.

В ночь на 28 февраля в снегоуборочных работах были задействованы 103 человека для расчистки вручную и 243 единицы техники, включая 26 погрузчиков и 55 самосвалов, дополнительно привлеченных по договорам субподрядов.

Сегодня днем для расчистки и обработки всех городских территорий (улично-дорожной сети, бульваров, скверов, парков, набережной и внутриквартальных зон) направили 308 машин и 3 410 уборщиков, включая дворников.

Дороги 2 и 3 категорий уже очищены до покрытия. На дорогах 4 и 5 категорий поручено усилить работы – привести в порядок проезжую часть по всей ее ширине. Аналогичные задачи поставлены в части работ на тротуарах.

Внимание жителей обращают на то, что при наличии сигнальных лент-ограждений и фан-барьеров на участках тротуаров такие локации нужно обходить. Помимо этого, горожан просят по возможности освобождать обочины дорог, чтобы профильные службы могли полноценно производить механизированную уборку и очистку дождеприемников.

 

Фото:   администрация Самары

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