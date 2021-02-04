Воры чуть не украли крышку с колодца, где работала бригада «РКС-Самара»

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В начале февраля 2021 года специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» работали в 11 квартале Мехзавода, готовили канализационную линию к бестраншейной перекладке. В районе дома № 29 они заметили двух мужчин, которые на санках везли что-то завёрнутое в одеяло. Круглые очертания предмета были очень знакомые.

Сотрудники «РКС-Самара» остановили неизвестных и обнаружили под одеялом чугунную крышку. Это была крышка от ближайшего канализационного колодца, где так же проводились работы, а бригада отошла от него всего пять минут назад! Даже наличие ограждений и сотрудников ресурсоснабжающего предприятия не остановило этих людей от похищения! Один из них сбежал, второго задержали и вызвали сотрудников правоохранительных органов. После оформления всех необходимых документов, мужчину передали полиции и продолжили свою непосредственную работу по перекладке канализационной линии.

Чугунные крышки чаще всего воруют, чтобы сдать в пункты приема металлолома. Только в январе текущего года в Самаре с канализационных колодцев пропало уже 5 крышек. В ресурсоснабжающей компании уверены, что за прием крышек даже в разбитом виде нужно ввести уголовную ответственность. Необходимо законодательно закрепить положение, что крышки и их части могут сдавать только официальные представители эксплуатирующих организаций. Такой порядок не подорвет бизнес законопослушных компаний-приемщиков, но сохранит здоровье и жизнь жителям города.