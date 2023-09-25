Во дворе дома в Новокуйбышевске прошел праздник двора, организованный специалистами «ЭнергосбыТ Плюс»

127

Во дворе дома №31 «г» по ул. Миронова в Новокуйбышевске прошел праздник двора, организованный специалистами АО «ЭнергосбыТ Плюс». Энергетики организовали мероприятие в рамках межрегионального проекта «Т Плюс – родному городу».

Гостей праздника ожидала большая развлекательно-познавательная программа. В частности, дети вместе со сказочным героем Теплославом складывали из гигантских кубиков правила поведения вблизи энергообъектов и советы по энергосбережению, собирали напольные пазлы и соревновались в веселой эстафете. Тем временем взрослые смогли получить очную консультацию по интересующим вопросам от специалистов компании.

«Этой осенью мы проводим целую серию мероприятий для детей и взрослых, направленных на воспитание бережного отношения к природе и навыков безопасного нахождения в городской среде. В рамках этих встреч с горожанами мы рассказываем о многочисленных онлайн-сервисах компании, позволяющих нашим клиентам решить любой свой вопрос», - отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

По окончании праздника двора свыше 100 детей получили тематические сувениры от энергетиков.