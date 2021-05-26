Во дворах самарских домов появилась ходящая и говорящая пирамида

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Напоминание о долге прокатилось по дворам домов, где живут должники за воду и канализацию.

Пирамида должника как нестандартный и эффективный способ воздействия на неплательщиков развивается и не стоит на месте, причём, буквально. Теперь она приезжает к многоквартирным домам, где жители игнорируют платежи за воду и канализацию, и громко рассказывает о долгах всем соседям.

Так, пирамида на колёсах прокатилась по дворам 25 и 27 домов по ул. Ново-Садовой, жильцы которых накопили долги на сумму почти в 500 тысяч рублей. А затем отправилась будоражить окрестности около 46 и 48 домов по ул. Мичурина, некоторые жители которых не оплатили услуги на 377 тысяч рублей. Тех, у кого нет долгов, пирамида повеселила. Местные жители идею поддержали. Не до смеха будет должникам: им оставили уведомления о будущих судебных разбирательствах и личную пирамидку-напоминалку на почтовом ящике.

«РКС-Самара» напоминает: оплата услуг водоснабжения и водоотведения – обязанность каждого гражданина РФ. Не стоит прятаться от ресурсоснабжающей компании. Лучше выйти на связь и вместе найти удобный способ погашения долга. В ином случае о ваших долгах узнают соседи и другие жители города.

Необходимо отметить, что адреса домов, где проживает наибольшее количество должников, также будут регулярно обновляться. В городе должны знать своих антигероев. Дом с долгами за коммунальные услуги – это дом с потенциальными проблемами ЖКХ. Вряд ли кто-то захочет купить в нём квартиру.



