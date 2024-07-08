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Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю

8 июля 2024 10:41
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Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю

По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

9 июля будет произведён ремонт запорной арматуры 15 квартале пос. Мехзавод. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:55 по адресам: пос. Мехзавод, кварталы 12-15.

10 июля планируется заменить задвижку диаметром 300 мм на ул. Георгия Димитрова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Бубнова, 3, 5, 9; ул. Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Московское шоссе, 284, 286, 290, 292.

11 июля будет произведена замена задвижки диаметром 150 мм на Южном проезде. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам: Южный проезд, 100, 102, 104, 106, 254, 256, 264, 266, 268, 270.

Также 11 июля планируется заменить пожарный гидрант на ул. Опытная станция по садоводству. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 в посёлке Опытная станция по садоводству.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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