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Власти планируют ввести для россиян рассрочку на оплату установки приборов учета ЖКХ

18 марта 2022 09:26
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Власти планируют ввести для россиян рассрочку на оплату установки приборов учета ЖКХ

Власти планируют ввести для россиян рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов: счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. Об этом в пятницу, 18 марта, пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана первоочередных действий правительства.

Из документа также следует, что кабмин намерен изменить порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ для граждан и управляющих компаний, не вовремя проведенную поверку вышедших из срока годности счетчиков.

Кроме того, правительство планирует выделить из федерального бюджета 269,2 миллиарда рублей на льготные ипотечные программы, а для субсидирования проектного финансирования — 35 миллиардов. Согласно плану, все эти меры должны быть утверждены до 28 марта, указано в плане.

Также, следует из документа, до 31 марта власти рассчитывают установить норму аванса для регоператоров капремонта на оплату работ подрядчиков — свыше разрешенных сегодня 30 процентов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2022 году в России станут по-новому рассчитывать штрафы и пени за просрочку платежей за жилое помещение, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. Обычно размер штрафов за неполную и несвоевременную оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывают с учетом ключевой ставки Центробанка (ЦБ) на день фактического внесения средств. По новым правилам, сумма взноса перестанет зависеть от этого показателя — так получится не допустить роста размера штрафов и пени с повышением ставки ЦБ до 20 процентов.

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