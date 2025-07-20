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Владельцы вкладов могут потерять субсидию на оплату ЖКУ

20 июля 2025 14:48
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владельцы вкладов могут потерять субсидию на оплату ЖКУ

Доход от депозитов может повлиять на право получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.

Об этом пишет «Прайм».

Как сообщается, при оформлении субсидии учитываются все источники дохода, включая проценты по вкладам.

По словам эксперта, установленный лимит составляет в среднем 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства, но в разных регионах он может отличаться, пишет РТ.

«Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы её получали, но в какой-то момент перестали, то есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют», — пояснила Ермилова.

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