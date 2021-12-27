Ветеран войны и энергетики Самарской области отметила 100-летний юбилей

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Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» поздравили со 100-летием ветерана Самарской энергосистемы и Великой Отечественной войны Клавдию Ширяеву. Представители профкома Самарской ГРЭС и Безымянской отопительной котельной лично посетили юбиляра, вручили памятные подарки.

Клавдия Петровна вернулась в Куйбышев с фронта в 1944 году. Устроилась на работу на Безымянскую ТЭЦ (ныне Безымянская отопительная котельная), в службу безопасности. Здесь же продолжила нести боевую вахту - в живом оцеплении в круглосуточном режиме охраняла электростанцию от возможных диверсий. Для самолетов-разведчиков этот объект был приоритетной целью, поскольку обеспечивал энергоснабжение 30 эвакуированных заводов. За добросовестную работу в 1945 году высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а Безымянской ТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение.

Работе с ветеранами филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» всегда уделяет особое внимание. Несмотря на сложные условия пандемии COVID-19, энергетики поддерживают и чествуют ветеранов, создают праздничное настроение старшему поколению.

«Коллектив энергокомпании сердечно поздравляет Клавдию Петровну Ширяеву с вековым юбилеем! От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!» - поделился технический директор - главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Клавдия Петровна пожелала всем бывшим коллегам - энергетикам и молодому поколению надёжной и бесперебойной работы!

Фото: «Т Плюс»