Весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области приближается к экватору

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До 30 апреля 2023 года жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут принять участие в акции «Весеннее обновление» от «ЭнергосбыТ Плюс». Для этого достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.

Напомним, что акция Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» «Весеннее обновление» проходит с 1 марта по 30 апреля 2023 года. Всем ее участникам энергетики спишут пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте http://vesna.eratadb.ru/?from=samara&redirect=1;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».