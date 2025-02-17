В Волжском районе без водоснабжения остались 206 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений

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Как сообщают представители ресурсоснабжающей организации ООО «Юг-сети» из-за аварии на насосной станции утром 17 февраля остановлена подача воды.

«В настоящее время без водоснабжения остаются 6 социально-значимых объектов и 205 многоквартирных домов. ООО «Юг-сети» проводит аварийно-ремонтные работы. Специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы и подачи водоснабжения», — сообщают представители предприятия ООО «Юг-сети». По данным системы «СПАРК-Интерфакс» бенефициаром «Юг-сети» является Николай Чудаев, создатель девелоперской группы «Древо», застраивавшей «Южный город».

Школьников «Южного города» перевели на дистанционное обучение, а дошкольное образование сможет организовать только один прием пищи, исходя из запасов бутилированной питьевой воды, но только тем, кто уже привел детей в детский сад. Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин попросил родителей в срочном порядке забрать детей домой.

О работе образовательных учреждений завтра пока нет информации.

«Информацию о времени подаче воды сообщим в течение дня дополнительно» — сообщили в администрации Волжского района, пишет Обоз-инфо.