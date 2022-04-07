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В трех городах Самарской области пройдут температурные испытания тепловых сетей 

7 апреля 2022 17:39
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На период испытаний будут отключены отопительные системы детских, лечебных и школьных учреждений, а также горячее водоснабжение для всех потребителей.

На следующей неделе специалисты «Т Плюс» проверят тепловые сети в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске повышенной температурой теплоносителя. Подобные испытания проводятся на коммуникациях раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона для проверки состояния оборудования и выявления дефектов трубопроводов.

Температурные испытания пройдут:

- 12 апреля на тепловых сетях Верхней и Нижней зоны Новокуйбышевска;

- 12 апреля на сетях котельной БМК-34 в мкрн Поволжский Комсомольского района Тольятти;

- 13-14 апреля на коммуникациях от Центральной отопительной котельной в Самаре.

На период испытаний будут отключены отопительные системы детских, лечебных и школьных учреждений, а также горячее водоснабжение для всех потребителей. В областном центре зона проведения испытаний в пределах улиц: Гастелло - Стара Загора - Советской Армии - Антонова-Овсеенко - Дыбенко - Ставропольская - Карбышева - Аэродромная - М.Тореза - Печерская - Гаражная - Блюхера - 22 Партсъезда - Солнечная.

Энергетики предупреждают, что на период температурных испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления. Поврежденные участки теплосети будут выведены из работы на период ремонта. Подача тепла будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства и призывает соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения, а также не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на «горячую линию»: 6-27-60 в Новокуйбышевске; 719-252 и 283-322 в Тольятти; 279-65-00 и 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy в Самаре.

 

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