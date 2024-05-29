В Самарской области завершается акция «Весна – тают пени»

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Три дня осталось у жителей Самарской области для участия в традиционной акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Весна – тают пени». Присоединиться к ней клиенты компании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут до 31 мая 2024 года.

Напомним, что весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходит с 1 апреля. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

«Приглашаю всех клиентов, по тем или иным причинам накопивших задолженность за энергоресурсы, воспользоваться этой возможностью. На данный момент уже свыше 30 тысяч горожан внесли оплату за тепло и горячую воду в рамках весенней акции», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию об акции «Весна – тают пени» жители Самарской области могут на сайте.

Фото: АО «ЭнергосбыТ Плюс»