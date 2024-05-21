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В Самарской области продолжается весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс»

21 мая 2024 13:22
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В Самарской области продолжается весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс»

Свыше 30 тысяч жителей Самарской области принимают участие в традиционной акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Весна – тают пени». Присоединиться к ним могут все желающие из числа клиентов филиала до 31 мая 2024 года.

Напомним, что весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходит с 1 апреля. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

«Благодаря данной акции у жителей региона, которые по тем или иным причинам накопили задолженность за тепловую энергию, есть возможность погасить ее без пени. Неудивительно, что значительная часть наших клиентов старается воспользоваться возможностью выгодно урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию об акции «Весна – тают пени» жители Самарской области могут на сайте promo.esplus.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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