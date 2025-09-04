В Самарской области назвали места, где не построят мусорные полигоны

135

В Самарской области планируют построить новые объекты для переработки мусора. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев во время заседания кабинета министров.

«Правительством России поставлены четкие цели и задачи. Самарская область — один из десятков субъектов, которые вошли в пилотный режим В котором по поручению председателя правительства РФ мы имеем право заключать концессионные соглашения в сфере переработки ТКО», — заявил глава региона.

Вячеслав Федорищев также отреагировал на недавний скандал с планами по строительству новых комплексов по переработке отходов. Их планировали разместить около села Узюково Ставропольского района и рядом с Рощинским в Волжском районе. Теперь же, судя по всему, для размещения объектов придется искать новые места, пишет 63.ру.

«Не будет появляться новых полигонов рядом с Рощинским. Не будет появляться новых полигонов там, где жители высказывают неодобрение. И, более того, не будет появляться полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов», — пояснил Вячеслав Федорищев.

Еще одно изменение в сфере обращения с мусором коснулось работы регионального оператора. В ближайшее время чиновники выберут новую компанию, которая будет функционировать в Самарской области. Сейчас эти обязанности выполняет АО «Экология».