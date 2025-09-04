Я нашел ошибку
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В России предложили запретить работу коллекторов
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В Самарской области назвали места, где не построят мусорные полигоны

4 сентября 2025 12:40
135
В Самарской области назвали места, где не построят мусорные полигоны

4 сентября 2025 12:40

В Самарской области планируют построить новые объекты для переработки мусора. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев во время заседания кабинета министров.

«Правительством России поставлены четкие цели и задачи. Самарская область — один из десятков субъектов, которые вошли в пилотный режим В котором по поручению председателя правительства РФ мы имеем право заключать концессионные соглашения в сфере переработки ТКО», — заявил глава региона.

Вячеслав Федорищев также отреагировал на недавний скандал с планами по строительству новых комплексов по переработке отходов. Их планировали разместить около села Узюково Ставропольского района и рядом с Рощинским в Волжском районе. Теперь же, судя по всему, для размещения объектов придется искать новые места, пишет 63.ру.

«Не будет появляться новых полигонов рядом с Рощинским. Не будет появляться новых полигонов там, где жители высказывают неодобрение. И, более того, не будет появляться полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов», — пояснил Вячеслав Федорищев.

Еще одно изменение в сфере обращения с мусором коснулось работы регионального оператора. В ближайшее время чиновники выберут новую компанию, которая будет функционировать в Самарской области. Сейчас эти обязанности выполняет АО «Экология».

