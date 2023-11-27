В Самарской области ищут полсотни «борцов со снегом»

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По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в Самарской области открыто 50 вакансий, предполагающих уборку снега на улицах городов региона. Самая высокая зарплата для таких специалистов начинает от 150 тысяч.

На конец ноября в Самарской области размещено 50 активных вакансий, в которых предполагается работа по очистке территорий от снега. В 40% таких вакансий ищут дворников, в 20% — разнорабочих, еще 12% предложений — для водителей, 6% — для машинистов.

Треть таких вакансий предполагают подработку — неполный день, работу по выходным или вечерам. В подавляющем большинстве предложений о работе не требуются опыт или образование, однако есть ряд вакансий для соискателей с высшим и средним специальным образованием. В 6% случаев вакансии доступны для людей с инвалидностью.

Дворник в формате подработки может получать до 10 тысяч рублей до вычета налогов, при работе на полный день такому сотруднику предлагают от 18 тысяч рублей на руки.

Самые большие зарплаты специалистам, связанным с уборкой снега, предлагают на должности руководителя направления благоустройства (от 150 тысяч), ему предстоит, в том числе, организовывать и контролировать уборку территорий и вывоз снега. 67-90 тысяч может получать водитель мини-погрузчика, от 50 до 85 тысяч предлагают трактористу МТЗ. Этим специалистам предстоит управлять непосредственно снегоуборочной техникой. 60 тысяч рублей готовы в Самарской области платить помощнику по хозяйству с проживанием в частном доме, где ему в числе прочих обязанностей также придется чистить территорию от снега.