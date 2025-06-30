В Самаре ликвидируют последствия залпового ливня

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» сегодня днем в Самаре выпало более 10 мм осадков

Для ликвидации последствий залпового ливня в разных районах города оперативно организована работа 12 бригад по откачке воды.

Уже откачано 120 кубометров воды: с ул. Самарская/ ул. Чкалова, ул. Галактионовская/ул. Полевая, ул. Киевская/ Московское шоссе (у ТЦ «Караван»), пр. Ленина, 16. Параллельно очищаются от мусора решетки дождеприемников.

ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен желтый уровень опасности: 1 июля местами в Самарской области ожидается гроза и днем усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

Фото: администрация Самары