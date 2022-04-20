В Самаре заменили 139 задвижек на сетях водоснабжения

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За первые три месяца 2022 года специалисты «РКС-Самара» заменили 139 элементов запорной арматуры – водопроводных задвижек. Это на 24 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном сейчас меняют задвижки, у которых закончился эксплуатационный срок и которые прослужили Самаре более 40 – 50 лет.

С помощью задвижек – запорной арматуры, расположенной в колодцах под землёй, – сотрудники ресурсоснабжающего предприятия управляют потоками воды, делают технологические переключения, а также включают и отключают участки водопроводных сетей. Это одна из важнейших составляющих всей системы водоснабжения города.

Помимо задвижек в 1 квартале 2022 года специалисты «РКС-Самара» заменили 19 пожарных гидрантов и отремонтировали 383 водопроводные камеры.