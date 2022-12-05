В Самаре выросли тарифы на холодную воду

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Стало известно об индексации еще одного вида коммунальных услуг в Самаре. Речь идет о ценах на холодную воду и канализацию.

Соответствующий приказ для ООО «Самарские коммунальные системы», которое обслуживает большую часть городской канализации, утвердил областной департамент ценового и тарифного регулирования.

— С декабря 2022 года кубометр холодной воды подорожал с 37,94 рубля до 41,17 рубля. Тариф на водоотведение вырос с 20,88 рубля до 23,03 рубля, — говорится в документе.

Новые тарифы будут актуальны до конца 2023 года, пишет 63.ру.