В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты

В Самаре стартует масштабная программа по замене лифтового оборудования: в 2026 году планируется обновить кабины в 183 многоквартирных домах. Об этом 2 декабря сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, общее количество заменяемых кабин составит 478, а объём работ в 2026 году превысит показатели текущего года в 8 раз. Для сравнения: в 2025 году запланировано обновить 61 лифт, из которых на данный момент выполнено 80%.

Замена лифтов начнётся в первые месяцы 2026 года — в январе‑феврале. Все необходимые контракты с подрядными организациями уже подписаны.

Новые лифтовые кабины будут оснащены частотными преобразователями. Это техническое решение позволит обеспечить плавность хода, оптимизировать старт и остановку, а также улучшить работу механизмов открытия и закрытия дверей.

Иван Носков также обратился к собственникам жилья с просьбой своевременно предоставлять протокол согласования замены лифта по запросу Фонда капитального ремонта. Мэр подчеркнул, что этот документ является обязательным этапом процедуры обновления оборудования, пишет Самара-АиФ.