Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты

В Самаре стартует масштабная программа по замене лифтового оборудования: в 2026 году планируется обновить кабины в 183 многоквартирных домах. Об этом 2 декабря сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, общее количество заменяемых кабин составит 478, а объём работ в 2026 году превысит показатели текущего года в 8 раз. Для сравнения: в 2025 году запланировано обновить 61 лифт, из которых на данный момент выполнено 80%.

Замена лифтов начнётся в первые месяцы 2026 года — в январе‑феврале. Все необходимые контракты с подрядными организациями уже подписаны.

Новые лифтовые кабины будут оснащены частотными преобразователями. Это техническое решение позволит обеспечить плавность хода, оптимизировать старт и остановку, а также улучшить работу механизмов открытия и закрытия дверей.

Иван Носков также обратился к собственникам жилья с просьбой своевременно предоставлять протокол согласования замены лифта по запросу Фонда капитального ремонта. Мэр подчеркнул, что этот документ является обязательным этапом процедуры обновления оборудования, пишет Самара-АиФ.

Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
