В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу

В понедельник, 13 октября, показатель подключения жилого фонда к теплу достиг 93%. Подключены к отоплению: 223 школы, 295 объектов здравоохранения, 225 детских садов, 151 учреждение спорта, культуры и образования. Об этом сообщает горадминистрация.

Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/.

Также в Самаре работает горячая линия по отоплению.

Звонки принимаются по телефонам:

8-846-337-90-07 (пн-пт 8.30-17.30)

8-846-266-54-54 (круглосуточно)