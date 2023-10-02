В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы

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Напомним, отопительный сезон в Самаре стартовал, не дожидаясь температурного минимума (ниже +8˚С в течение 5 дней).

В приоритетном порядке с 18 сентября тепло стало поступать в организации с круглосуточным пребыванием людей, а также школы и детские сады. На сегодняшний день подключено 95% объектов социального значения.

Подключение многоквартирных домов к теплоносителю стартовало 25 сентября. В настоящее время тепло поступает в 68,5% жилых помещений города.

Процесс подключения отопления, согласно технологическим условиям, происходит поэтапно и занимает порядка двух недель.

«Я хотел бы обратить внимание коллег из районов и руководителей социальной сферы на те объекты, которые еще не подключены к теплу, потому что сейчас, действительно, тепло и спокойно, но уже после четверга начнется похолодание, - подчеркнул Владимир Василенко. - Прошу обращать внимание на все адресные обращения горожан и отрабатывать их незамедлительно. В случае необходимости решайте проблему совместно с ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями».