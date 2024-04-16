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В Самаре стартовал конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала ТЭЦ

16 апреля 2024 17:44
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Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства «Т Плюс».

В Самаре начался региональный этап соревнований профессионального мастерства компании ПАО «Т Плюс». По их итогам будут определены лучшие по профессии из числа дежурных электромонтеров электрических цехов и электрослесарей цехов АСУ ТП электростанций, а также победитель среди оперативного персонала станций с парогазовыми установками (ПГУ).

Энергетикам предстоит пройти различное количество этапов: от 4 испытаний у дежурных электрослесарей до 8 – у команд ПГУ. В числе основных – проверка знаний нормативно-технической документации, выполнение технологических операций и оказание доврачебной помощи пострадавшему. При прохождении этапов будут оцениваться как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. В частности, одним из самых ответственных станет проверка готовности энергетиков к локализации и ликвидации возгорания. Все испытания пройдут на Самарском учебно-курсовом комбинате и Самарской ТЭЦ.

«Подобные мероприятия необходимы для повышения профессионализма персонала электростанций. Соревнования - возможность обменяться опытом, а также получить импульс к личностному и профессиональному росту», - отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс», председатель главной судейской комиссии Андрей Филиппов.

Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства «Т Плюс».

Теги: Самара Т ПЛЮС

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