208

19 августа в Самаре состоялся очередной расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону под председательством главы города Ивана Носкова. В нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, заместитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин, заместитель прокурора города Самара Анна Николаева, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков, главы районов Самары, а также представители ресурсоснабжающих, управляющих компаний и ТСЖ.



«Совместно с коллегами из профильных ведомств контролируем каждый этап подготовки многоквартирных домов и соцучреждений к старту отопительного сезона. По данным Государственной жилищной инспекции Самарской области, показатели готовности Самары значительно выросли с начала августа. Тем не менее 15 управляющих компаний все еще находятся среди отстающих, рассчитывая получить паспорт готовности «на авось». Благодарю городскую прокуратуру и региональную ГЖИ за содействие в выявлении и пресечении нарушений управляющих компаний. Уверен, вместе нам удастся выстроить работу в сфере ЖКХ, а отстающим компаниям исправить недостатки в обслуживании своих домов», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Всего в Самаре к отопительному сезону готовят 9 925 многоквартирных домов, в том числе более 8,2 тысячи домов с центральным отоплением и 1,7 тысячи домов – с индивидуальным. В рамках заседания штаба особое внимание обратили на необходимость обеспечения безопасности жителей и установки терморегуляторов в старом жилищном фонде. На сегодняшний день перечень домов, нуждающихся в терморегуляторах, которые необходимо установить до 15 сентября, насчитывает более 1400 адресов. Для тех, кто нарушит сроки, предусмотрен штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей.



«Терморегулятор позволяет контролировать температуру подачи горячей воды, обеспечивая комфорт и безопасность в системе горячего водоснабжения или отопления. Он работает, поддерживая заданную температуру, что предотвращает перегрев или переохлаждение, а также позволяет экономить ресурсы. Установка терморегуляторов – прямая обязанность организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Установка выполняется управляющими компаниями за счет текущего ремонта дома», – почеркнул руководитель ГЖИ Самарской области Александр Боровков.



В рамках заседания штаба руководители 15 управляющих компаний с самым низким процентом готовности домов к отопительному сезону, отчитались о своей работе. В их число вошли компании: ООО «Коммунресурс», ООО «УК «Коммунсервис», ООО «МП «Жилсервис», АО «ПЖРТ Промышленного района», ООО «УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление», ООО «Городская эксплуатационная компания», ООО «СГК», ООО «РЭУ № 3», ООО «ПЖРТ № 11», ООО «Мегаполис Комфорт», ООО «Мастер Ком», ООО «УК «Оникс», ООО «Газэнергомонтаж», ООО «Алком-Гарант», ООО «УК «Самарский градиент управления». Всем руководителям компаний дано поручение исправить ситуацию на своих домах в срок до 2 сентября. Со стороны администрации города, Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и ГЖИ Самарской области им будет оказана необходимая помощь.

Фото: администрация Самары