В Самаре состоялся очередной расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.35
-0.08
EUR 93.56
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре состоялся очередной расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону

20 августа 2025 10:35
208
Руководители 15 управляющих компаний с самым низким процентом готовности домов к отопительному сезону, отчитались о своей работе.

19 августа в Самаре состоялся очередной расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону под председательством главы города Ивана Носкова. В нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, заместитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин, заместитель прокурора города Самара Анна Николаева, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков, главы районов Самары, а также представители ресурсоснабжающих, управляющих компаний и ТСЖ. 

«Совместно с коллегами из профильных ведомств контролируем каждый этап подготовки многоквартирных домов и соцучреждений к старту отопительного сезона. По данным Государственной жилищной инспекции Самарской области, показатели готовности Самары значительно выросли с начала августа. Тем не менее 15 управляющих компаний все еще находятся среди отстающих, рассчитывая получить паспорт готовности «на авось». Благодарю городскую прокуратуру и региональную ГЖИ за содействие в выявлении и пресечении нарушений управляющих компаний. Уверен, вместе нам удастся выстроить работу в сфере ЖКХ, а отстающим компаниям исправить недостатки в обслуживании своих домов», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Всего в Самаре к отопительному сезону готовят 9 925 многоквартирных домов, в том числе более 8,2 тысячи домов с центральным отоплением и 1,7 тысячи домов – с индивидуальным. В рамках заседания штаба особое внимание обратили на необходимость обеспечения безопасности жителей и установки терморегуляторов в старом жилищном фонде. На сегодняшний день перечень домов, нуждающихся в терморегуляторах, которые необходимо установить до 15 сентября, насчитывает более 1400 адресов. Для тех, кто нарушит сроки, предусмотрен штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей. 

«Терморегулятор позволяет контролировать температуру подачи горячей воды, обеспечивая комфорт и безопасность в системе горячего водоснабжения или отопления. Он работает, поддерживая заданную температуру, что предотвращает перегрев или переохлаждение, а также позволяет экономить ресурсы. Установка терморегуляторов – прямая обязанность организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Установка выполняется управляющими компаниями за счет текущего ремонта дома», – почеркнул руководитель ГЖИ Самарской области Александр Боровков.

В рамках заседания штаба руководители 15 управляющих компаний с самым низким процентом готовности домов к отопительному сезону, отчитались о своей работе. В их число вошли компании: ООО «Коммунресурс», ООО «УК «Коммунсервис», ООО «МП «Жилсервис», АО «ПЖРТ Промышленного района», ООО «УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление», ООО «Городская эксплуатационная компания», ООО «СГК», ООО «РЭУ № 3», ООО «ПЖРТ № 11», ООО «Мегаполис Комфорт», ООО «Мастер Ком», ООО «УК «Оникс», ООО «Газэнергомонтаж», ООО «Алком-Гарант», ООО «УК «Самарский градиент управления». Всем руководителям компаний дано поручение исправить ситуацию на своих домах в срок до 2 сентября. Со стороны администрации города, Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и ГЖИ Самарской области им будет оказана необходимая помощь.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
20 августа 2025, 13:45
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра... Культура
13
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
20 августа 2025, 13:37
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки. Общество
65
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
20 августа 2025, 13:20
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Общество
60

В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
Весь список