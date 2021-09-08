Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.
Число пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15 человек
Уже шесть локаций задействовали в арт-проекте Samara Ground Art Festival в Самаре.
В Самаре на Ленинградской и Первомайской начали рисовать еще два мурала
Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, была поддержана областным парламентом.
По инициативе губернатора в Самарской области на поддержку АПК дополнительно направят более 260 млн. рублей     
В этот торжественный вечер на большой сцене театра будет показан спектакль «Полёт над гнездом кукушки».
10 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького открывает 171-й театральный сезон
Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом.
В Сергиевской ЦРБ завершился ремонт детского поликлинического отделения
В состав сборной России вошли спортсмены Самарской области.
В Португалии прошло первенство Европы по четырехборью среди кадетов
Школьники Самарской губернии смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года.
Стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее»
В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки
В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
0.24
EUR 86.89
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад
Дмитрий Азаров: «Жигулевское пиво» – это один из самых известных самарских брендов»
В поселке Прибрежный состоялся слет молодежи «ОДК-Кузнецов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки

8 сентября 2021 14:04
152
В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки

На самарских сетях водоснабжения обновят более 70 канализационных люков. Вместо привычных колодцев появятся коверные задвижки. Рабочие же установили 23, на очереди еще 49.

— Коверные задвижки — это система управления сетями под землей. На запорную арматуру устанавливаются штоки, специальные рычаги. Они выходят на поверхность через ковер — небольшой по диаметру люк. Получается, что сама запорная арматура находится в земле под надежной защитой грунта, а управлять задвижкой можно прямо с земли, — рассказали сотрудники «РКС-Самара».

Рабочие могут отключать и переключать воду в системе с поверхности. Это быстрее и не нужно спускаться в канализационные люки. К тому же такая задвижка слишком мала, чтобы случайно упасть в нее.

Последний пункт особенно важен, так как падения в водопроводные люки случаются довольно часто. Весной 2021 года в колодец провалились мать с ребенком. К счастью, они выжили, но в отношении «РКС-Самара» возбудили уголовное дело. А в 2020 году в Пестравском районе от падения в открытый люк погиб слесарь аварийно-восстановительных работ, пишет 63.ру.

Теги: колодезные люки РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «РКС-Самара» обновят запорную арматуру сразу по нескольким адресам.
08 сентября 2021, 11:54
Специалисты «РКС-Самара» обновят запорную арматуру сразу по нескольким адресам.
На время проведения работ с 9.00 9 сентября до 6.00 10 сентября будет отключено холодное водоснабжение по некоторым адресам. ЖКХ
280
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
07 сентября 2021, 13:53
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
В настоящее время более половины всех жителей Самары пользуются приборами учёта при расчёте за водоснабжение и водоотведение. ЖКХ
596
В Самаре задержан очередной похититель крышек колодцев
28 июля 2021, 09:35
В Самаре задержан очередной похититель крышек колодцев
Каждый из открытых колодцев – угроза здоровью и жизни человека. ЖКХ
919

В центре внимания
Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, была поддержана областным парламентом.
8 сентября 2021  15:07
По инициативе губернатора в Самарской области на поддержку АПК дополнительно направят более 260 млн. рублей     
53
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
8 сентября 2021  13:49
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
145
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
8 сентября 2021  13:39
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
143
В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках
8 сентября 2021  10:01
В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках
245
Стало известно, когда в Самаре включат тепло
8 сентября 2021  09:15
Стало известно, когда в Самаре включат тепло
284
Весь список