В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки

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На самарских сетях водоснабжения обновят более 70 канализационных люков. Вместо привычных колодцев появятся коверные задвижки. Рабочие же установили 23, на очереди еще 49.

— Коверные задвижки — это система управления сетями под землей. На запорную арматуру устанавливаются штоки, специальные рычаги. Они выходят на поверхность через ковер — небольшой по диаметру люк. Получается, что сама запорная арматура находится в земле под надежной защитой грунта, а управлять задвижкой можно прямо с земли, — рассказали сотрудники «РКС-Самара».

Рабочие могут отключать и переключать воду в системе с поверхности. Это быстрее и не нужно спускаться в канализационные люки. К тому же такая задвижка слишком мала, чтобы случайно упасть в нее.

Последний пункт особенно важен, так как падения в водопроводные люки случаются довольно часто. Весной 2021 года в колодец провалились мать с ребенком. К счастью, они выжили, но в отношении «РКС-Самара» возбудили уголовное дело. А в 2020 году в Пестравском районе от падения в открытый люк погиб слесарь аварийно-восстановительных работ, пишет 63.ру.