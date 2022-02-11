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В Самаре проводят проверку качества уборки улиц от снега

11 февраля 2022 14:42
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Елена Лапушкина поручила муниципальным учреждениям в кратчайшие сроки устранить все замечания.

Елена Лапушкина продолжает объезды городских районов, в ходе которых проводит проверку качества уборки улиц района от снега.

В пятницу, 11 февраля, оценили работу управляющих компаний по устранению замечаний. Жалобы поступают от жителей района через социальные сети и с помощью ресурсов ЦУР Самарской области и Муниципального центра управления.

Так, в соцсети накануне поступила жалоба от жителей домов 82 по улице Пугачевский тракт на ненадлежащее содержание внутридворовых территорий. На прошедшем 10 февраля совещании с главами районов в администрации города руководители управляющих компаний и обслуживающие организации пообещали взять адрес в работу и исправить ситуацию к утру пятницы. По словам директора управляющей компании Александра Шлямова, работы для устранения замечаний на этом участке велись с 7 утра.

Глава района доложил, что 11 февраля работа по расчистке территорий района от снега будет организована силами 160 дворников с привлечением 16 единиц техники.

Елена Лапушкина лично проверила также улицы Придорожная, Бакинская, Егорова, Ново-Молодежный и Долотный переулки. Были выявлены нарушения по расчистке остановок общественного транспорта, тротуаров, проездов и проходов к объектам социальной сферы. Много замечаний по расчистке кровли от наледи.

«Есть компании, которые ответственно выполняют свою работу: видели и технику, и руководителей управляющих компаний. Тем не менее, имеется достаточно серьёзное количество замечаний, в том числе по кровлям. Не везде качественно расчищены внутриквартальные дороги. Все эти вопросы в течение дня будем отрабатывать. Следим за сообщениями от граждан, чтобы включить их в план работы», — отметила глава Самары.

Елена Лапушкина поручила муниципальным учреждениям в кратчайшие сроки устранить все замечания, а также продолжать плановую работу по расчистке придомовых территорий, улично-дорожных сетей, расширению проезжей части, а также усилить работу по устранению снега и наледи с крыш домов и детских образовательных учреждений.

 

Фото:   администрация Самары

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