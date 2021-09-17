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С середины лета в Самаре проводится конкурс «Поймай с поличным нелегального ассенизатора». Его организовала ресусоснабжающая организация, чтобы привлечь внимание горожан и власти к проблеме незаконного и неконтролируемого слива жидких коммунальных отходов в колодцы, овраги, водоёмы, леса. Ведь это – прямая угроза экологии региона, здоровью каждого самарца!

В Самаре есть две специализированные точки, где разрешён слив стоков, собранных из выгребных ям частного сектора: на улицах Олимпийской и Уральской. В остальные колодцы городской системы водоотведения сливать ЖБО категорически запрещено, поскольку из-за этого происходят засоры и заиливание канализации, сбой технологических процессов на очистных сооружениях, выход сточных вод на поверхность.

Специалисты «РКС-Самара» проводят регулярные рейды и профилактические мероприятия, однако сил одной организации для приведения в порядок всей сферы недостаточно. Чтобы придать этой проблеме максимальную огласку, ресурсоснабжающее предприятие объявило конкурс «Поймай с поличным нелегального ассенизатора».

Сообщения от бдительных самарцев уже поступают в «РКС-Самара». Благодаря им удалось обнаружить несколько нарушителей. Для участия в конкурсе необходимо снять на фото или видео факт слива жидких коммунальных отходов, вместе с адресом и (по возможности) фото машины прислать эти материалы на электронную почту ods@samcomsys.ru с пометкой «Конкурс «Нелегальный ассенизатор». Итоги будут подведены в феврале 2022 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(987)931-43-67.

В сентябре 2021 года состоялось совместное заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии, Общественного совета, Совета по инклюзии и Молодёжного парламента при Думе городского округа Самара. На нём рассматривали вопрос об утилизации жидких бытовых отходов и планах строительства новых сливных станций для их приёма.

По словам главного управляющего директора «РКС-Самара» Владимира Бирюкова, в мегаполисе курсируют машины, так называемые «бочки» с отходами из канализации, которые они вываливают в самых неподходящих местах, в том числе, в водоёмы и леса. Незаконный бизнес на отходах из канализации процветает — никаких разрешений владельцы «бочки» на колёсах не имеют, налогов не платят, об экологической безопасности не заботятся.

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев считает такую ситуацию недопустимой. «Вопросы экологии сегодня крайне важны. Мы проводим и активно участвуем в акциях по спасению Волги, очищаем берега от мусора, предпринимаем другие меры. А между тем в почву и водоёмы, в нарушении законодательства, кто-то сливает неочищенные отходы и воду из канализации. Мы обязательно должны решить данную проблему. Будем действовать поэтапно. Определимся, какие шаги необходимо предпринять на региональном уровне, а какие на федеральном, где нужно привлечь общественность, а где могут действовать только правоохранительные органы. Будем держать на контроле», — сказал Алексей Дегтев.