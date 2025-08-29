Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами
В октябре станет известно имя постоянного регоператора по обращению с ТКО
В октябре станет известно имя постоянного регоператора по обращению с ТКО
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности
В Тольятти мужчина убил собутыльника из ревности
Более 2,5 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Куйбышевской железной дороги летом 2025 года
Более 2,5 тыс. детей отдохнули в детских лагерях Куйбышевской железной дороги летом 2025 года
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня
Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня
с 1 сентября россияне при нетипичном поведении не смогут снять наличные
С 1 сентября россияне при нетипичном поведении не смогут снять наличные
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами

29 августа 2025 10:10
72
В Самаре проверили порядка 100 грузовых машин с отходами

Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области совместно с департаментом городского хозяйства администрации Самары и полком ДПС ГИБДД у МВД России по г. Самара проведены совместные рейдовые мероприятия на постах ДПС по выявлению и предупреждению фактов нарушения законодательства в области обращения с отходами. Транспортирование отходов должно осуществляться при наличии паспорта отходов, наличии документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования, наличие на транспортных средствах специальных отличительных знаков с обозначением класса опасности отходов.

«Это часть комплексной работы. Здесь мы совместно с другими ведомствами провели рейды по фактам наличия необходимых документов при транспортировании отходов. Результат профилактического мероприятия есть, сейчас протоколы уже находятся на рассмотрении», – прокомментировал руководитель управления государственного экологического надзора минприроды Станислав Рогов.

По результатам проведенных мероприятий было проверено порядка 100 грузовых автомобилей, составлено 15 административных протоколов по части 1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях за отсутствие документов необходимых для транспортирования отходов. Для физлиц штраф составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. 

Напомним, ранее минприроды региона анонсировало запуск пилотного проекта по эксплуатации мобильного комплекса «Дозор М3» для фиксации несанкционированных сбросов отходов. Он позволит сократить срок привлечения к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней. 

Фото – минприроды Самарской области

