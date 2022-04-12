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В Самаре пройдут температурные испытания тепловых сетей Центральной отопительной котельной

12 апреля 2022 12:50
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В Самаре пройдут температурные испытания тепловых сетей Центральной отопительной котельной

С 13 по 14 апреля специалисты «Т Плюс» проверят повышенной температурой теплоносителя тепловые сети Центральной отопительной котельной в Самаре. Подобные испытания проводятся на коммуникациях раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона для проверки состояния оборудования и выявления дефектов трубопроводов.

В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций в пределах улиц: Гастелло - Стара Загора - Советской Армии - Антонова-Овсеенко - Дыбенко - Ставропольская - Карбышева - Аэродромная - М.Тореза - Печерская - Гаражная - Блюхера - 22 Партсъезда - Солнечная.

Энергетики предупреждают, что на период температурных испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления. Также в целях безопасности будут отключены отопительные системы детских, лечебных и школьных учреждений. 

Поврежденные участки теплосети будут выведены из работы на период ремонта. Подача тепла будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства и призывает соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения, а также не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на «горячую линию» 279-65-00 и 279-79-79 или в интернет-приемную https://teplo.energy/ в Самаре.

Теги: Т ПЛЮС

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