В Самаре пройдут финальные игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

184

В Самарской области при поддержке компании «Т Плюс» стартуют финальные игры регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». За звание сильнейших в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.

У юношей на призовые места претендуют школьные дружины из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Большой Черниговки, Хрящевки и Стройкерамики. Лучшая команда девушек будет определена после игр представительниц из Самары, Сызрани, Безенчука, Алексеевки, Хрящевки и Отрадного.

Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2023-2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона.

Отборочные игры пройдут 12 (девушки) и 13 (юноши) февраля в УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области состоится 16 февраля 2024 года там же, в «МТЛ Арене».

Напомним, что игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области проходят с 2008 года. На сегодняшний день в проекте участвуют более 17 900 команд из 80-ти регионов. В сезоне 2023-2024 гг. к большой, дружной баскетбольной семье ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» присоединились школьники из республик Дагестан и Крым, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Новгородской и Липецкой областей.

Фото: pxhere.com