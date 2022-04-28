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В Самаре пройдет финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»

28 апреля 2022 16:45
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В Самаре пройдет финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»

В пятницу, 29 апреля, в «МТЛ Арене» пройдут финальные игры регионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», поддержку которому оказывает ПАО «Т Плюс». На паркете будут определены команды-лидеры Самарской области сезона 2021-2022 гг.

В пятнадцатом, юбилейном сезоне «КЭС-БАСКЕТ» принимают участие юноши и девушки из 68 регионов нашей страны. Непосредственно в чемпионате Самарской области в сезоне 2021-2022 гг. за место в финале боролись юные баскетболисты из 35 муниципальных образований региона.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Самарской области на паркете сразятся сборные юношей из Сызрани и Волжского района, за третье место поборются команды Новокуйбышевска и Безенчукского района. У девушек в финале сыграют сборные из Советского района областной столицы и Ставропольского района, третье место разыграют девушки из Октябрьского района Самары и Волжского района.

Юбилейный сезон наполнен множеством сюрпризов, интересными мероприятиями и яркими эмоциями. Приглашаем всех желающих посетить праздник спорта!

Дата мероприятия: 29 апреля 2022 года

Место проведения: МТЛ Арена (Самара, ул. Советской Армии, 253А)

Программа Финала регионального этапа:

10:00 – матч за 3 место девушек – Октябрьский район г. Самара - Волжский район

11:45 – матч за 3 место юношей – г. Новокуйбышевск - Безенчукский район

13:30 – матч за 1 место девушек – Советский район г. Самара - Ставропольский район

15:15 – матч за 1 место юношей – г. Сызрань - Волжский район

17:00 – торжественная церемония награждения

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех игроков мужских и женских команд будут определены самые ценные игроки финала.

Теги: Т ПЛЮС

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