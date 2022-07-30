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В Самаре произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская
В Самаре произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская
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В Самаре произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская

30 июля 2022 09:42
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В Самаре произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская

Сегодня, 30 июля рано утром произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская, 196.

Специалисты центральной диспетчерской службы "РКС-Самара" по датчикам увидели падение давления в сети, а затем начали поступать звонки жителей об утечке.

Дома в части Ленинского и Самарского районов находятся сейчас на пониженном давлении: на верхних этажах может отсутствовать холодная вода.

В течение нескольких часов водоснабжение будет восстановлено, так как есть возможность сделать переключение потоков воды и запитать дома по другой схеме водоснабжения.

Сейчас этим занимаются сотрудники "РКС-Самара". Они делают необходимые технологические переключения, чтобы жители при проведении работ и отключении водовода были с водой.

Одновременно с этим начинают работать аварийно-восстановительные бригады.

Теги: РКС-Самара

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