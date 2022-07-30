В Самаре произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская

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Сегодня, 30 июля рано утром произошёл технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм по адресу ул. Молодогвардейская, 196.

Специалисты центральной диспетчерской службы "РКС-Самара" по датчикам увидели падение давления в сети, а затем начали поступать звонки жителей об утечке.

Дома в части Ленинского и Самарского районов находятся сейчас на пониженном давлении: на верхних этажах может отсутствовать холодная вода.

В течение нескольких часов водоснабжение будет восстановлено, так как есть возможность сделать переключение потоков воды и запитать дома по другой схеме водоснабжения.

Сейчас этим занимаются сотрудники "РКС-Самара". Они делают необходимые технологические переключения, чтобы жители при проведении работ и отключении водовода были с водой.

Одновременно с этим начинают работать аварийно-восстановительные бригады.