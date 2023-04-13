В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции

146

В ходе месячника по благоустройству в Самаре усилены работы по приведению в порядок рекламных конструкций.

Всего вдоль дорог местного значения установлено 907 рекламных конструкций большого, среднего и малого форматов. Прежде всего, их опоры нуждаются в очистке от самовольно размещенных горожанами объявлений и нанесенных граффити. Листовки удаляют, остатки бумаги счищают скребками или автоматическим щеточным оборудованием, после чего поверхности красят. Граффити также закрашивают.

Другие элементы рекламных объектов (рекламное поле, фанера и т. д.) также не остаются без внимания.

Постоянный осмотр, оценка состояний рекламных конструкций необходимы, чтобы своевременно были приняты меры. Основной объем работ чаще всего приходится на объекты, которые расположены вдоль тротуаров с большим пешеходным трафиком, на центральных улицах города.

По окончании каждого месяца клиенты могут продлить договор о дальнейшем размещении рекламы в конкретной локации или расторгнуть его, тогда баннеры демонтируются и устанавливаются новые.

Фото: администрация Самары