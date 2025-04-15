Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
В Самаре предложили провести инвентаризацию озер
В Самаре предложили провести инвентаризацию озер
В Тольятти отопление отключат 18 апреля
В Тольятти отопление отключат 18 апреля
В России предложили расширить условия семейной ипотеки
В России предложили расширить условия семейной ипотеки
В поездах ФПК до 15 мая будут звучать песни Победы, сводки и истории фронтовиков
В поездах ФПК до 15 мая будут звучать песни Победы, сводки и истории фронтовиков
Температурные испытания тепловых сетей Самарской ТЭЦ завершены. 
Температурные испытания тепловых сетей Самарской ТЭЦ завершены
В Приволжском федеральном округе состоялось заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
В Приволжском федеральном округе состоялось заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
Благодатный огонь доставят в Москву 19 апреля
Благодатный огонь доставят в Москву 19 апреля
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.77
-1.23
EUR 94.16
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре пока не названа дата отключения отопления

15 апреля 2025 22:36
113
В Самаре пока не названа дата отключения отопления

В Самарской области весна получилась ранняя. Несмотря на это батареи в многоквартирных домах по-прежнему теплые. Когда же отключат отопление?

Этим вопросом сейчас наверняка задаются многие жители Самары. 15 апреля столбик термометра достиг отметки в +16 градусов. На улице тепло, а в квартире по-прежнему работает отопление, если оно у вас централизованное. В таком случае, вопрос его отключения очень актуальный.

В администрации города сообщили, что пока конкретная дата, когда отопление в многоквартирных домах отключат, неизвестна, пишет МК.

«Окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры. Согласно правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством РФ, в течение пяти дней она должна составлять +8 градусов», – напомнили в пресс-службе мэрии Самары.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
15 апреля 2025, 17:32
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
Дорожные и коммунальные службы города собрали и вывезли с дворовых территорий и общественных пространств Самары около 13 тысяч кубометров мусора.  Благоустройство
187
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
15 апреля 2025, 12:51
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
Из них почти 3,5 тысячи квадратных метров - это знаковые локации, которые будут задействованы в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благоустройство
243
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
15 апреля 2025, 12:43
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
Жители региона стали свидетелями того, как на пустырях появились парки и скверы, выросли спортплощадки и площади. Благоустройство
277

В центре внимания
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
15 апреля 2025  22:36
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
100
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
15 апреля 2025  17:32
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
193
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
15 апреля 2025  12:51
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
245
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
15 апреля 2025  12:43
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
282
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
959
Весь список