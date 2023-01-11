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В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля

11 января 2023 13:35
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В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля

Обращаем внимание абонентов, что первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля. Они будут сформированы по показаниям, которые «РКС-Самара» принимает с 7 по 23 января.

Платёжные документы по итогам декабря были сформированы в авансовом режиме, как и в прошлом году. Для расчёта были взяты данные за ноябрь. Это удобно для тех, кто предпочитает оплачивать коммунальные услуги до наступления нового года, участвует в поощрительной акции.

Абоненты, которые по каким-то причинам не получили авансовые квитанции за декабрь, могут оплачивать полученные услуги по ноябрьским квитанциям. При необходимости можно обратиться в любой центр обслуживания клиентов «РКС-Самара» или через Виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru с просьбой прислать платёжный документ за декабрь на электронную почту.

Теги: РКС-Самара

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