В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной

В ходе подготовки к отопительному сезону в Самаре отремонтируют 1-й тепловой вывод Центральной отопительной котельной. Работы проведут сотрудники компании «Т Плюс». В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Аэродромная, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера. Более подробно с адресным перечнем объектов, попадающих в зону временного отключения горячей воды, можно ознакомиться в карточках.



Во время ремонта энергетики проверят теплосети повышенным давлением холодной воды и определят слабые участки коммуникаций для их замены. Своевременное устранение повреждений по результатам опрессовки позволит снизить риск отключений тепла в зимнее время.



Горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций ресурсоснабжающая компания восстановит вместе с персоналом обслуживающих организаций, после устранения выявленных дефектов.



Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на теплотрассах, тепловых камерах, люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.



Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Фото: freepik.com