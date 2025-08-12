Я нашел ошибку
Главные новости:
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.
Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной

12 августа 2025 18:42
118
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.

В ходе подготовки к отопительному сезону в Самаре отремонтируют 1-й тепловой вывод Центральной отопительной котельной. Работы проведут сотрудники компании «Т Плюс». В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Аэродромная, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера. Более подробно с адресным перечнем объектов, попадающих в зону временного отключения горячей воды, можно ознакомиться в карточках.

Во время ремонта энергетики проверят теплосети повышенным давлением холодной воды и определят слабые участки коммуникаций для их замены. Своевременное устранение повреждений по результатам опрессовки позволит снизить риск отключений тепла в зимнее время.

Горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций ресурсоснабжающая компания восстановит вместе с персоналом обслуживающих организаций, после устранения выявленных дефектов.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:
- не оставлять автотранспорт на теплотрассах, тепловых камерах, люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов;
- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

 

Фото:  freepik.com

Самара

В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
305
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
153
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
290
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
150
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
254
Весь список