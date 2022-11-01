В Самаре определят лучшего электромонтера «Т Плюс»

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В Самаре стартовали соревнования профессионального мастерства «Лучший дежурный электромонтер ПАО «Т Плюс» 2022 года. На звание «лучшего по профессии» претендуют специалисты из 13 филиалов компании. Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.

В течение двух дней энергетикам предстоит пройти 6 этапов, среди которых проверка знаний по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. На практике необходимо продемонстрировать уровень подготовки по выполнению операций по обслуживанию электрооборудования и безопасное выполнение работ, оформленное нарядом-допуском. Традиционно одним из самых волнительных является проверка навыков по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Для создания условий, приближенных к реальной производственной среде, здесь используются шумовые эффекты и задействованы статисты в качестве пострадавших.

Новшеством этого года стал этап «Проверка когнитивных навыков и управления эмоциями». В ходе его прохождения участникам предлагается несколько игр-тренажёров на концентрацию внимания. Результаты оценки познавательных функций мозга также учитываются в общем зачете претендента.

«Подобные корпоративные конкурсы являются важным инструментом развития кадрового потенциала, движущей силой для распространения передового опыта, повышения культуры производства. Участники обмениваются опытом и повышают уровень мастерства. Соревнования дают импульс к личностному и профессиональному росту», - отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

Итоги соревнования профессионального мастерства будут подведены завтра, 2 ноября.

Фото: ПАО «Т Плюс»