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В Самаре определены лучшие химики-лаборанты «Т Плюс»

5 марта 2023 17:12
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В конкурсе приняли участие 17 специалистов из 13 филиалов энергокомпании.

В Самаре завершился конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов ПАО «Т Плюс». Звание «Лучший по профессии» завоевала лаборант химического анализа Тольяттинской ТЭЦ Людмила Федосеева.

В конкурсе приняли участие 17 специалистов из 13 филиалов энергокомпании. В течение трех дней им предстояло преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала «Т Плюс».

«Проведение подобных конкурсов крайне важно с точки зрения не столько определения лучшего специалиста, сколько в части обмена опытом между коллегами из разных регионов, повышения их уровня подготовки. Кроме того, с момента предыдущих соревнований вступили в силу различные новые нормативно-технические документы, знание которых требуется закрепить. В целом все участницы показали очень высокий уровень квалификации. Уверен, хорошие результаты поспособствуют дальнейшему их карьерному росту в организации», - отметил главный судья – руководитель направления развития персонала и корпоративной культуры отдела производственного обучения ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.

«Золото» первенства завоевала Людмила Федосеева (Самарский филиал), «серебро» - Елена Жаринова (Оренбургский филиал), а «бронзу» - Татьяна Минаева (Пермский филиал). Два лучших химика-лаборанта будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле 2023 года в Москве.

 

Фото:  «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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