В Самаре одну из крупнейших коммунальных УК могут лишить лицензии

В красной зоне оказалось ООО «УК «ГРАС», на которую обратили внимание губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева – в мессенджер «Макс» ему пришло порядка 15 жалоб на эту УК.

В том числе – на затопленный подвал, на устранение засоров уходит больше месяца, «подъезды в ужасном состоянии», отсутствие реакции на заявки и др. Об этом глава региона сообщил на заседании правительства 24 ноября. По его словам, есть перечень из порядка 30 компаний «в красной зоне», которые «требуют лишения лицензий». «Но эта прямо выделяется», – подчеркнул губернатор.

Глава Государственной жилищной инспекции Александр Боровков сообщил, что в отношении ООО «УК «ГРАС» проведено 29 надзорных мероприятий, компания оштрафована на 975 тысяч рублей. Изложенные в «Максе» нарушения устранены. Сейчас проводится еще одно контрольно-профилактическое мероприятие по уборке в подъездах, по результатам которого штраф составит 250 тысяч рублей. Одно грубое нарушение у компании уже есть. Если будет повторное в течение года, дома будут сняты с обслуживания этой компанией. «Мы сейчас над этим работаем», – добавил к этому г-н Боровков.

«В итоге вы по данной компании какое решение будете принимать?» – спросил губернатор. «Если факты повторного грубого нарушения по данной компании подтвердятся, мы снимем с лицензии дома с обслуживания. Их порядка 186», – ответил глава ГЖИ.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО УК «ГРАС» зарегистрировано в Самаре и ранее именовалось «УК Правдом», пишет Обоз-инфо.